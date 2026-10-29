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Криштиану Роналду отреагировал на победу в номинации "Золотой мяч всех времен"

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал завоевание "Золотого мяча всех времен".
Фото: Getty Images
"Футбол принадлежит болельщикам!

Спасибо всем фанатам по всему миру — "Золотой мяч всех времен" принадлежит и вам тоже", - написал Роналду в социальной сети.

Вчера, 28 октября, журнал France Football провел специальное голосование - "Золотой мяч всех времен".

Победу в номинации одержал португалец благодаря тому, что болельщики выбрали лучшим его "Золотой мяч" 2008 года. Тогда нападающий выступал за "Манчестер Юнайтед", забил 42 гола во всех турнирах и помог команде выиграть чемпионат Англии, а также Лигу чемпионов. По итогам того сезона он получил первый в карьере "Золотой мяч".

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