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Червиченко: не считаю, что Абена – плохой футболист

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о суринамском защитнике красно-белых Миенте Абене.
Фото: ФК "Спартак"
"Не считаю, что Абена – плохой футболист. Он неплохой игрок, просто он никак не может войти в ритм. Угальде ведь тоже целый год не забивал, а стал это делать только сейчас. Просто был нулевой стоячкой. А потом пошло-поехало. Так что у меня нет однозначного отрицательного мнения об Абене. Он ещё может себя проявить, как Угальде. Мне кажется, он способный парень, просто никак не может войти в игру, как Угадьде", - приводит слова Червиченко "Евро-Футбол.Ру".

Центральный защитник Миенти Абена выступает за "Спартак" с августа 2024 года, когда красно-белые выкупили игрока сборной Суринама у венгерского "Ференцвароша" за 1,2 млн евро и заключили с ним контракт на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 800 тыс. евро.

В текущем сезоне Миенти Абена в составе "Спартака" в общей сложности принял участие в 10 официальных матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.

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