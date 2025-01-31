Отрицательно отношусь к этому трансферу. Все-таки Илья – наш коренной армеец, воспитанник. Он является хорошим, солидным и надежным вратарем. И кто теперь остается у "армейцев"? Акинфеев и Тороп? А если Игорь закончит карьеру? Поэтому я считаю, что ЦСКА зря продал Помазуна в "Спартак". Могли отдать в аренду. 1,5 миллиона евро – не деньги", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что голкипер московского ЦСКА Илья Помазун в ближайшее время перейдет в московский "Спартак" за 1,5 миллионов евро. В текущем сезоне Илья Помазун не провел ни одного матча за московский ЦСКА - главный тренер команды Марко Николич отстранил голкипера от работы с основной командой из-за того, что вратарь в интервью допустил свой переход в московский "Спартак".
Ранее голкипер выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету Помазуна 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 матчей на "ноль". Интернет-портал Transnfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Пономарев: ЦСКА зря продал Помазуна в "Спартак", 1,5 миллиона евро – не деньги
Фото: ПФК ЦСКА