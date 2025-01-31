"По Селихову пока нет информации. Идут переговоры, он выбирает — куда перейдет. На такой стадии все находится", - цитирует Шикунова "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" расторг контракт с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что голкипером интересуются клубы из Саудовской Аравии и "Ростов".
На счету Селихова 114 матчей в Российской Премьер-Лиге, 118 пропущенных мячей и 40 матчей "на ноль". Ранее вратарь выступал за пермский "Амкар" и "Орел". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.
Шикунов - о Селихове: идут переговоры, он выбирает - куда перейдет
Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о будущем голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"