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Шикунов - о Селихове: идут переговоры, он выбирает - куда перейдет

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов высказался о будущем голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
"По Селихову пока нет информации. Идут переговоры, он выбирает — куда перейдет. На такой стадии все находится", - цитирует Шикунова "Матч ТВ".

Напомним, что московский "Спартак" расторг контракт с голкипером Александром Селиховым по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что голкипером интересуются клубы из Саудовской Аравии и "Ростов".

На счету Селихова 114 матчей в Российской Премьер-Лиге, 118 пропущенных мячей и 40 матчей "на ноль". Ранее вратарь выступал за пермский "Амкар" и "Орел". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

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