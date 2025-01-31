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Абена: я пришел в "Спартак" не просто, чтобы отбывать номер. Я здесь, чтобы меня запомнили

Футболист "Спартака" Миэнти Абена рассказал о своем желании закрепиться в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
- Я приехал сюда один, без семьи. Адаптация - это долгий процесс, который мотивирует меня. Я пришёл в "Спартак" не просто, чтобы отбывать номер, я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили, - цитирует защитника "РИА Новости".

30-летний Абена пополнил состав "Спартака" летом 2024 года, перейдя из венгерского клуба "Ференцварош". Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.

Абена провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями. Защитник получил одну желтую карточку.

"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ красно-белые дома примут "Оренбург".

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