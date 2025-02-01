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Кордоба: могу ответственно это заявить, РПЛ - хороший чемпионат

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
"РПЛ — хороший чемпионат, могу ответственно это заявить. Да, есть ряд факторов, над которыми надо поработать. Но российский чемпионат растет", - приводит "Чемпионат" слова Кордобы.

31-летний нападающий сборной Колумбии выступает за "Краснодар" с 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел в составе "быков" 14 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач на партнеров. По итогам первой части сезона Кордоба занимает пятую строчку в бомбардирской гонке РПЛ.

Также на его счету четыре игры в текущем розыгрыше Кубка России.

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