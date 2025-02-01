По информации источника, спортивный директор "Спартака" Фрасис Кахигао присутствует на игре "Дубай Юнайтед", за который выступает Квинси Промес. Также на матче присутствует генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
Напомним, что в феврале 2024 года Квинси Промес был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.
Летом 2024 года Квинси Промес покинул московский "Спартак" и присоединился к "Дубай Юнайтед", который выступает во второй лиге ОАЭ. На счету голландца 235 матчей в составе красно-белых, 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Нападающий является чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": спортивный директор "Спартака" Кахигао прибыл на игру Промеса в Дубае
Спортивный директор московского "Спартака" Франсис Кахигао присутствует на игре "Дубай Юнайтед".
Фото: ФК "Спартак"