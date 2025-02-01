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Глушенков: Соболев говорил, что до конца сезона сделает за "Зенит" 20 результативных действий

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков высказался о выступлении своего одноклубника нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет. Сколько он забьёт мячей — спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает", - приводит слова Глушенкова "Чемпионат".

Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года. За это время 27-летний футболист в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки. Отметим, что все результативные действия форвард сделал в матчах Кубка России.

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