"Саша Соболев молодец, хорошо работает на сборах. Думаю, во второй части сезона он себя покажет. Сколько он забьёт мячей — спросите у него. Он говорил, что 20 действий сделает", - приводит слова Глушенкова "Чемпионат".
Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года. За это время 27-летний футболист в составе сине-бело-голубых в общей сложности принял участие в 16 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 2 гола, отдал партнерам по команде 1 голевую передачу и получил 3 желтые карточки. Отметим, что все результативные действия форвард сделал в матчах Кубка России.
Глушенков: Соболев говорил, что до конца сезона сделает за "Зенит" 20 результативных действий
Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков высказался о выступлении своего одноклубника нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"