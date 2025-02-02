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Гендиректор "Ахмата": будущее Садулаева пока связано с клубом. Мы переподпишем контракт

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее вингера Лечи Садулаева.
Фото: ФК "Ахмат"
- Будущее Лечи пока связано с клубом. А будет интересное предложение, мы его рассмотрим. Он может покинуть клуб летом свободным агентом? Кто сказал? Мы переподпишем контракт, там никаких сложностей нет. Ведем ли мы переговоры? А что их вести? Он наш воспитанник и все понимает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Зенит" проявляет интерес к крайнему нападающему "Ахмата" и сборной России Лечи Садулаеву.

25-летний вингер является воспитанником грозненского футбола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом истекает летом этого года. В нынешнем сезоне Садулаев провел за "Ахмат" 17 матчей в российской Премьер-лиге, в которых записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи на партнеров. Также он провел 3 игры в Кубке России, где не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: "СЭ"

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