«С достаточно жесткой позицией выступали Дания и Румыния. У них категоричная позиция: нет и все. Говорят: «Вы должны страдать», — цитирует Митрофанова Sport24.
Отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований было объявлено в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий в Украине.
В марте стартует европейская квалификация на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Сборную России не включили в список участников.
Генсек РФС Митрофанов: Дания и Румыния требуют страданий от сборной России в международном футболе
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Дания и Румыния активно выступают против возвращения России на международные турниры.
Фото: официальный сайт РФС