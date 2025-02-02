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Генсек РФС Митрофанов: Дания и Румыния требуют страданий от сборной России в международном футболе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Дания и Румыния активно выступают против возвращения России на международные турниры.
Фото: официальный сайт РФС
«С достаточно жесткой позицией выступали Дания и Румыния. У них категоричная позиция: нет и все. Говорят: «Вы должны страдать», — цитирует Митрофанова Sport24.

Отстранение российских сборных и клубов от международных соревнований было объявлено в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий в Украине.

В марте стартует европейская квалификация на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Сборную России не включили в список участников.

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