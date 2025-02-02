"На Леви Гарсию надо смотреть. За Угальде тоже большая сумма была заплачена. Но когда он появился, я увидел, что парень неплохой, качества у него хорошие. Ему не хватало габаритов, но остальные качества у него нормальные. И он сейчас один из лучших нападающих, лучший бомбардир", - приводит слова Мостового "Советский спорт".
Манфред Угальде выступает за московский "Спартак" с января 2024 года. За это время коста-риканский нападающий в общей сложности принял участие в 38 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 17 голов и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи. С момента перехода рыночная стоимость 22-летнего форварда, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, возросла с 5 до 15 миллионов евро.
Мостовой: когда Угальде появился в "Спартаке", я увидел, что парень неплохой. И он сейчас лучший бомбардир
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о скором переходе в московский "Спартак" нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"