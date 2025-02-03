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В Таджикистане настроены рассмотреть возможность проведения в 2025 году матча со сборной России

Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов рассказал о возможном проведении в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС
"Пока на тему товарищеского матча сборных Таджикистана и России мы с РФС не общались. В любом случае в этом году есть свободные даты, и мы будем рассматривать возможность сыграть с российской командой", — приводит слова Ахмеджанова Sport24.

Сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА занимает 104-е место. В то же время сборная России в этом списке располагается на 34-й строчке.

В последний раз национальные команды Таджикистана и России встречались друг с другом 17 ноября 2022 года. Встреча прошла в Душанбе на "Центральном республиканский стадион" и завершилась безголевой ничьей.

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