"Пока на тему товарищеского матча сборных Таджикистана и России мы с РФС не общались. В любом случае в этом году есть свободные даты, и мы будем рассматривать возможность сыграть с российской командой", — приводит слова Ахмеджанова Sport24.
Сборная Таджикистана в рейтинге ФИФА занимает 104-е место. В то же время сборная России в этом списке располагается на 34-й строчке.
В последний раз национальные команды Таджикистана и России встречались друг с другом 17 ноября 2022 года. Встреча прошла в Душанбе на "Центральном республиканский стадион" и завершилась безголевой ничьей.
В Таджикистане настроены рассмотреть возможность проведения в 2025 году матча со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Таджикистана Фурхат Ахмеджанов рассказал о возможном проведении в 2025 году товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС