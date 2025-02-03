«Дркушич присоединился к сине-бело-голубым в Абу-Даби», — сообщает пресс-служба «Зенита».
Дркушич стал игроком «Зенита» 13 августа 2024 года, но сразу был отправлен в аренду в «Црвену Звезду» до конца сезона-2024/25. В Сербии он провел 12 матчей и забил один гол.
В январе 2025 года петербуржцы решили досрочно вернуть защитника в команду, и теперь он присоединился к «Зениту» на сборы в ОАЭ.
Уже завтра, 4 февраля, он может провести свой первый товарищеский матч за новый клуб против ЦСКА в рамках Зимнего Кубка РПЛ.
Дркушич присоединился к "Зениту" на сборах
Словенский защитник Ваня Дркушич прибыл к «Зениту» в Абу-Даби, где команда проводит тренировочные сборы под руководством Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"