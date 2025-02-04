"Помазун — не предатель. В современном футболе нужно переставать мыслить такими категориями. Переход из ЦСКА в "Спартак" — нормальное явление. Это всего лишь переход человека с одного места работы на другое", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Московский "Спартак" 2 февраля сделал официальное объявление о заключении контракта на срок 2,5 года с воспитанником ЦСКА, голкипером Ильей Помазуном. Кроме "армейского" клуба, вратарь в своей карьере был игроком (на правах аренды) екатеринбургский "Урал": с августа 2020 года до февраля 2021 года и с июля 2021 года до июня 2024 года.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 1,2 миллиона евро.
Рианчо: Помазун — не предатель. Переход из ЦСКА в "Спартак" — нормальное явление
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о переходе вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"