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Рианчо: Помазун — не предатель. Переход из ЦСКА в "Спартак" — нормальное явление

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о переходе вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна в команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Помазун — не предатель. В современном футболе нужно переставать мыслить такими категориями. Переход из ЦСКА в "Спартак" — нормальное явление. Это всего лишь переход человека с одного места работы на другое", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

Московский "Спартак" 2 февраля сделал официальное объявление о заключении контракта на срок 2,5 года с воспитанником ЦСКА, голкипером Ильей Помазуном. Кроме "армейского" клуба, вратарь в своей карьере был игроком (на правах аренды) екатеринбургский "Урал": с августа 2020 года до февраля 2021 года и с июля 2021 года до июня 2024 года.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 1,2 миллиона евро.

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