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Для обслуживания ближайших матчей РПЛ могут быть привлечены иностранные арбитры

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о возможности приглашения для работы на матчах чемпионата России по футболу иностранных арбитров.
Фото: ФК "Краснодар"
"Насколько я знаю, вопрос участия иностранных судей в российских матчах находится на завершающей стадии. Мы уже официально легализуем положения, и, возможно, в каких-то ближайших матчах начнется международное сотрудничество", - приводит слова Каманцева ТАСС.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в настоящее время наступила пауза на зимний перерыв, который продлится с 9 декабря 2024 г. до 28 февраля 2025 г. По итогам первых 18-ти туров на вершине турнирной таблицы располагается два коллектива - "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые набрали по 39 очков. С 37-ю очками на третьей строчке располагается московский "Спартак".

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