"Отлично, если Глебов согласился и теперь перейдёт в "Динамо". Это будет отличный разрушитель. А то все атакуют и некому отбирать. Это хороший и выносливый футболист. С ним "Динамо" будет попроще в отборе мяча. А то там играли другие ребята из-за безвыходности. Данил - духовитый парень, поэтому он может стать лидером в "Динамо", - заявил Терехин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" заинтересовано в трансфере опорника "Ростова" Данила Глебова. По данным источников, бело-голубые уже согласовали с футболистом условия личного контракта. Отсутствует только договоренность между клубами.
Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. Его контракт с жело-синими действует до лета 2028 года. В текущем сезоне на счету россиянина 23 матча за "Ростов" в РПЛ и Кубке России. В них футболист оформил гол и голевую передачу.
Источник: "Чемпионат"
Терехин: в "Динамо" некому отбирать мячи. Хорошо, если Глебов перейдет
Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин прокомментировал слухи о возможном переходе в московский клуб полузащитника "Ростова" Данила Глебова.
Фото: официальный сайт РПЛ