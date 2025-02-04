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Дьяков: Черчесов работал в "Динамо", но ему не дали закончить начатое. Его возвращение будет плюсом для клуба

Экс-защитник "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал возможную замену главного тренера бело-голубых Мацела Лички на экс-наставника сборных России и Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Насчёт возможного прихода Черчесова в "Динамо" - даже не знаю. Станислав Саламович был уже в этой команде, причём работал хорошо, но ему не дали закончить начатое, поэтому и для Черчесова, и для "Динамо" это будет в плюс. Хотя и Личка тоже хорошо работает, поэтому здесь клубу надо сделать правильный выбор", - заявил Дьяков.

Чешский специалист Марцел Лика возглавляет московское "Динамо" с лета 2023 года. Минувший сезон бело-голубые завершили под управлением Лички на третьем месте в итоговой таблице РПЛ, упустив золотые медали чемпионата из-за поражения "Краснодару" (0:1) в заключительном туре.

В текущем сезоне "Динамо" занимает в турнирной таблице четвертое место. В активе команды 35 очков в 18 матчах. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет четыре очка. Занимающий третью строчку "Спартак" опережает "Динамо" на два очка. Ранее в СМИ появилась информация, что Марцела Личку в "Динамо" может сменить Станислав Черчесов, покинувший недавно пост главного тренера сборной Казахстана.

Источник: Metaratings

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