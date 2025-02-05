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Булыкин: не думаю, что возможный уход Роши — это большая потеря для ЦСКА

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Виллиана Роши из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"В нашем футболе нет никого, кого невозможно заменить. Если ЦСКА продаст Рошу, потом купит нового игрока или возьмёт кого-то из академии. Не думаю, что возможный уход Роши — это большая потеря для ЦСКА, после которой в клубе будут говорить, что они не претендуют на медали. Есть и другие футболисты, ведь армейцы имеют хороший состав. Со временем они заменят Рошу", - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянская "Верона" заинтересована в приобретении центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши. В текущем сезоне бразилец провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице.

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