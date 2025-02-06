"На данный момент переговоров о переходе Малкома в "Зенит" нет. Никакого предложения нет", - цитирует Гарсию "СЭ".
В текущем сезоне Малком провел за "Аль-Хилаль" во всех турнирах 24 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 25 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Малком выступал за петербургский "Зенит". Бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 109 матчей и записал на свой счет 42+24 по системе "гол+пас".
Агент Малкома высказался о возможном возвращении нападающего в "Зенит"
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказался о возможном возвращении Малкома в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"