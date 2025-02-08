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Малафеев: в вопросах стабильности "Зенит" выглядит увереннее "Спартака"

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился своим мнением о переходах петербургского "Зенита" и московского "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" — клуб с большими амбициями, и желание конкурировать с "Зенитом" понятно. Однако зимой сложно совершать действительно качественные усиления, тем более экстренные. Большие покупки не всегда приводят к моментальному результату — важна не только сумма, но и то, как новый игрок встроится в команду. "Спартак" сохраняет шансы на борьбу, но считаю, что в вопросах стабильности "Зенит" выглядит увереннее за счет сыгранности состава и опыта борьбы за титул", - приводит слова Малафеева "СЭ".

На данный момент московский "Спартак" во время зимнего трансферного окна оформил два приобретения - нападающего греческого АЕКа Ливая Гарсии и вратаря московского ЦСКА Ильи Помазуна. В то же время петербургский "Зенит" оформил трансфер вингера бразильского "Ботафого" Луиса Энрике.

После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 39-ю набранными очками располагается на втором месте в турнирной таблице. У "Спартака" в активе находится 37 очков, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать третью строчку.

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