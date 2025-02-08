"Дркушич назвал "Зенит" народной командой? Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков. Кто на самом деле народная команда? "Спартак", конечно", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
Во вторник, 11 февраля, в 19:30 по московскому времени, состоится финальный матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором сойдутся "Зенит" и "Спартак".
В минувшую пятницу, 7 февраля, петербуржцы одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1. По результатам группового этапа турнира сине-бело-голубые набрали пять очков и заняли первое место в группе В.
Красно-белые в свою очередь обыграли "Динамо" (1:0). После двух матчей турнира москвичи заработали шесть очков и заняли первую строчку в группе А.
Литвинов: Дркушич назвал "Зенит" народной командой? Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал высказывание игрока "Зенита" Вани Дркушича, назвавшего петербуржцев народной командой.
Фото: ФК "Спартак"