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Литвинов: Дркушич назвал "Зенит" народной командой? Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал высказывание игрока "Зенита" Вани Дркушича, назвавшего петербуржцев народной командой.
Фото: ФК "Спартак"
"Дркушич назвал "Зенит" народной командой? Пусть так думает. Посмотрим во время финала, у кого будет больше болельщиков. Кто на самом деле народная команда? "Спартак", конечно", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".

Во вторник, 11 февраля, в 19:30 по московскому времени, состоится финальный матч Зимнего Кубка РПЛ, в котором сойдутся "Зенит" и "Спартак".

В минувшую пятницу, 7 февраля, петербуржцы одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1. По результатам группового этапа турнира сине-бело-голубые набрали пять очков и заняли первое место в группе В.

Красно-белые в свою очередь обыграли "Динамо" (1:0). После двух матчей турнира москвичи заработали шесть очков и заняли первую строчку в группе А.

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