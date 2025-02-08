"Луис — очень хороший игрок из хорошего чемпионата. Уверен на сто процентов, что он поможет команде", - цитирует Дркушича Sport24.
Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" в зимнее трансферное окно. В обратном направлении отправился нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА.
Дркушич: Луис Энрике — очень хороший игрок из хорошего чемпионата
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался об уровне игры Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"