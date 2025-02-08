"Очень рад, что вернулся в "Зенит". У меня в "Црвене Звезде" не было столько игровой практики, сколько я хотел. Рад, что "Зенит" на меня рассчитывает. Почему было мало игровой практики? Думаю, поздно пришел в команду, так что очень многое не получилось", - цитирует Дркушича Sport24.
Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" в летнее трансферное окно за 4 миллиона евро, а сразу после был отправлен в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Словенец провел за сербский клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками.
Дркушич: очень рад, что вернулся в "Зенит". У меня в "Црвене Звезде" не было игровой практики
Защитник "Зенита" Ваня Дркушич высказался о возвращении из аренды.
Фото: ФК "Зенит"