- Я думаю, что все нормально будет. Потому что Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень был. Поэтому я думаю, что сейчас его просто заменят на позиции, например Максим Глушенков, он как раз сейчас играет на этой позиции.
Напомним, в это зимнее трансферное окно атакующий полузащитник Клаудиньо покинул "Зенит", за который выступал с 2021 года, и перебрался в Катар, подписав контракт с клубом "Аль-Садд". За сине-бело-голубых бразилец сыграл в 121 матче, забил 21 мяч и сделал 31 голевую передачу на партнеров. В составе петербуржцев он трижды становился чемпионом России и победителем Суперкубка, а также один раз - обладателем Кубка страны.
Источник: ТАСС
Андрей Мостовой: Клаудиньо в последний год был не прям супер, немного не тот уровень
Вингер "Зенита" Андрей Мостовой выразил уверенность, что уход Клаудиньо не скажется на силе команды.
Фото: ФК "Зенит"