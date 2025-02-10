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Ахметов: планомерно идем к той задаче, которая перед нами стоит - очередному чемпионству

Хавбек "Зенита" Ильзат Ахметов озвучил задачи команды на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается команды, то мы планомерно идем к той задаче, которая перед нами стоит – очередному чемпионству", - приводит слова Ахметова "ВсеПроСпорт".

"Зенит" завершил осеннюю часть чемпионата России на второй строчке в турнирной таблице. Как и лидирующий "Краснодар", сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах, но уступают "быкам" по дополнительным показателям. 1 марта команда Сергея Семака примет в Санкт-Петербурге московский ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ. Игра на "Газпром Арене" стартует в 16:30 по столичному времени.

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