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Агент: все идет к тому, что Абдулкадыров будет в основной обойме ЦСКА во второй части сезона

Агент Таймаз Хархаров, работающий с защитником ЦСКА Джамалутдином Абдулкадыровым, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"Насколько я знаю, главный тренер им доволен и все идет к тому, что Абдулкадыров будет в основной обойме во второй части сезона. На данный момент, варианты с арендой не рассматриваются", - цитирует агента Metaratings.

19-летний воспитанник московского ЦСКА Джамал Абдулкадыров, играющий на позиции центрального защитника, проводит свои первые сборы с основной командой "армейцев". Он провел на поле 45 минут в матче Зимнего кубка РПЛ с "Ростовом" (1:0) и отыграл полную игру против "Циндао Вест Коаст" (2:1).

ЦСКА располагается на 6-й позиции в турнирной таблице. По итогам 18 туров команда Марко Николича набрала 31 очко. Сегодня, 10 февраля красно-синие встретятся с "Краснодаром" в матче за 3-е место Зимнего Кубка РПЛ.

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