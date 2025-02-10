"Пока сербская федерация футбола не общалась с российской по поводу проведения товарищеского матча. На сегодняшний день планов нет, но если появится возможность провести игру, то в сербской федерации не будут против", - цитирует Цветковича "СЭ".
Сборная России одержала победу над национальной команды Сербии в товарищеском матче, который состоялся в марте 2024 года, со счетом 4:0. Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала победу со счетом 11:0 над Брунеем. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Сообщалось, что в 2025 году сборная России может провести товарищеский матч со сборной Белоруссии, а также Нигерии и Шри-Ланки.
В Сербии высказались о возможном проведении товарищеского матча с Россией
Сербский журналист Иван Цветкович высказался о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС