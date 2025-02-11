"Соболев может стать лидером атаки "Зенита" и в официальных матчах. Всё возможно. Когда его брали, наверное, просчитывали именно такой вариант. Чтобы футболист забивал. Но трудно судить, что будет с Соболевым в этом году, потому что всё-таки в "Зените" конкуренция очень приличная. Если он будет так же забивать, то думаю, что будет играть", — приводит слова Лепёхина Legalbet.
Центральный нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года, когда его за 10 миллионов евро выкупили у московского "Спартака".
В текущем сезоне 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых 16 раз выходил на поле в официальных матчах, в которых ему удалось дважды забить гол в ворота соперников и 1 раз отдать голевую передачу на партнера по команде. Кроме того, футболист в общей сложности получил 3 жёлтые карточки.
Константин Лепёхин: Соболев может стать лидером атаки "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Константин Лепёхин поделился свои мнением об игре нападающего петербургского клуба Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"