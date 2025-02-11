По информации Toro News переговоры остаются в подвешенном состоянии, но клубы продолжают поддерживать связь. Игрок уже прошёл медосмотр и теперь ожидает завершения переговоров.
Иван Илич представляет «Торино» с июля 2023 года. В текущем сезоне он провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость этого 23-летнего полузащитника составляет 18 миллионов евро. Контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Переговоры между "Спартаком" и "Торино" по Иличу остаются в подвешенном состоянии
«Спартак» и «Торино» продолжают обсуждать сделку по Ивану Иличу.
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