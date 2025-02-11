Лунев: как только перешел в "Зенит", раздал долги и закрыл все кредиты

"Как только перешел в "Зенит", раздал долги и закрыл все кредиты. А с подъемных купил квартиру в Питере. До сих пор там живем, когда приезжаем", - цитирует Лунева Sport24.
Андрей Лунев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2021 год. Голкипер провел за петербуржцев во всех турнирах 118 матчей, пропустил 100 мячей и сохранил ворота "сухими" в 47-ми встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 33-летнего голкипера в 1,5 миллионов евро, контракт вратаря с московским "Динамо" рассчитан до дета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.