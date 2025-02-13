"Большого прогресса в игре на турнире после перехода на новую схему не увидел. Такая схема хороша при матчах с топами, когда дадут простор и "армейцы" смогут убегать в контратаку, есть шанс на гол. В играх же со средними командами и аутсайдерами надо будет взламывать оборону позиционной атакой, а это не отлажено", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Марко Николич был назначен главным тренером московского ЦСКА летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичную должность в "Локомотиве". На зимних сборах сербский специалист начал перестраивать игру команды на схему 4-4-2 (ромб), которую ранее он уже выстраивал в "Локомотиве".
После 18-ти сыгранных туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Команде Марко Николича предстоит провести две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Действующим обладателем трофея является "Зенит".
Шалимов: большого прогресса в игре ЦСКА после перехода на новую схему не увидел
Российский специалист Игорь Шалимов высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА