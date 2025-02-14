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Семшов: "Динамо" будет тяжело бороться за чемпионство, но есть возможность попасть в тройку

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
—В этом сезоне "Динамо" будет бороться за чемпионство?

— Будет тяжело, а вот попасть в тройку — есть такая возможность. Многое зависит от того, как команда начнет играть после паузы. Если "Динамо" будет выигрывать, то поборется за чемпионство. Главное, как бело-голубые решат проблему с обороной. В атаке есть футболисты, которые могут сделать результат, - цитирует Семшова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", который занимает 7-е место в таблице с 26-ю очками в своем активе. Команде Марцела Лички предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 московское "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко. Петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести сезонов кряду.

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