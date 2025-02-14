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Агент Гоцука: вопрос о продлении контракта отложен до лета

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, рассказал о контракте своего клиента с нижегородским клубом.
Фото: ФК "Пари НН"
"Сейчас Кирилл Гоцук сфокусирован на том, чтобы помочь клубу решить все поставленные задачи. Новый контракт? Этот вопрос пока не обсуждался, отложен до лета", - цитирует агента "РБ Спорт".

В этом сезоне Кирилл Гоцук провел за "Пари НН" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Рыночная стоимость 32-летнего защитника, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 750 тысяч евро. Контракт россиянина с нижегородским клубом рассчитан до конце текущего сезона.

После 18-ти сыгранных туров "Пари НН" располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 16-ю набранными очками.

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