Сообщается, что причиной данного решения стало желание помочь красно-белым стать в сезоне-2024/25 чемпионами России. Ещё одной мотивацией остаться в московском клубе для серба стали стали отношения с главным наставником команды, соотечественником Деяном Станковичем.
В то же время предложение из Саудовской Аравии было очень выгодным, поэтому футболист и его агенты готовы рассмотреть вариант с трансфером будущим летом после завершения сезона в России.
Действующее соглашение между Бабичем и "Спартаком" рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Бабич отложил переход в Саудовскую Аравию до лета, чтобы стать чемпионом со "Спартаком"
По информации СМИ, сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич принял решение отказаться от предложения перейти этой зимой в саудовский клуб.
Фото: ФК "Спартак"