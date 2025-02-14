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"СЭ": Бабич отложил переход в Саудовскую Аравию до лета, чтобы стать чемпионом со "Спартаком"

По информации СМИ, сербский защитник московского "Спартака" Срджан Бабич принял решение отказаться от предложения перейти этой зимой в саудовский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что причиной данного решения стало желание помочь красно-белым стать в сезоне-2024/25 чемпионами России. Ещё одной мотивацией остаться в московском клубе для серба стали стали отношения с главным наставником команды, соотечественником Деяном Станковичем.

В то же время предложение из Саудовской Аравии было очень выгодным, поэтому футболист и его агенты готовы рассмотреть вариант с трансфером будущим летом после завершения сезона в России.

Действующее соглашение между Бабичем и "Спартаком" рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 5 млн евро.

Источник: "СЭ"

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