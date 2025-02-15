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Стало известно, где пройдет товарищеский матч сборных России и Белоруссии

Первый заместитель председателя федерации футбола Белоруссии Андрей Василевич сообщил, на какой арене состоится товарищеский матч со сборной России.
Фото: сборная России
- Матч пройдет в Минске, но еще не можем ответить, на каком стадионе, поскольку новый стадион еще не введен в эксплуатацию. На сегодняшний день есть только стадион "Динамо", на который мы можем рассчитывать.

Напомним, РФС анонсировал проведение товарищеского матча с национальной командой Белоруссии в четверг, 13 февраля.

Сборная Белоруссии находится на 98-й строчке в рейтинге ФИФА. В прошлом году подопечные Валерия Карпина уже встречались с белорусской командой и одержали уверенную победу со счетом 4:0.

В мартовскую международную паузу сборная России планирует провести контрольную встречу с Замбией.

Источник: "РИА Новости"

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