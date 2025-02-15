"Интерес к Нумори Кейта? Он есть в нашем списке, но пока мы никаких действий не делали. Так что пока ничего не могу про это сказать", - цитирует Газизова Sport24.
В текущем сезоне Нумори Кейта провел за тунисский "Татавин" во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро, контракт малийца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
После 18-ти сыгранных туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17-ю набранными очками.
Махачкалинское "Динамо" заинтересовано в переходе полузащитника Кейта из Туниса
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал об интересе к полузащитнику "Татавина" Нумори Кейта.
Фото: "Матч ТВ"