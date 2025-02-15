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Махачкалинское "Динамо" заинтересовано в переходе полузащитника Кейта из Туниса

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов рассказал об интересе к полузащитнику "Татавина" Нумори Кейта.
Фото: "Матч ТВ"
"Интерес к Нумори Кейта? Он есть в нашем списке, но пока мы никаких действий не делали. Так что пока ничего не могу про это сказать", - цитирует Газизова Sport24.

В текущем сезоне Нумори Кейта провел за тунисский "Татавин" во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость 20-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро, контракт малийца с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

После 18-ти сыгранных туров махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17-ю набранными очками.

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