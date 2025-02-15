"В "Спартаке" не все раскрываются. На мой взгляд, Зиньковский – неплохой футболист. Только он много отвлекается на нефутбольные вещи, судя по его внешнему виду. Поэтому не может сосредоточиться на игре, Москва – веселый город. Может, "Крылья" - как раз его клуб. Зиньковский в Самаре все время играл в основе, был хорошим футболистом. "Спартак" не для всех игроков подходит", - приводит слова Червиченко "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что самарские "Крылья Советов" близки к аренде полузащитника московского "Спартака" Антона Зиньковского на срок до конца текущего сезона без права на выкуп футболиста, который выступает за столичный клуб с июля 2022 года.
Действующий контракт вингера с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
"Москва – веселый город". Червиченко считает, что Зиньковский в "Спартаке" много отвлекался на нефутбольные вещи
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном уходе из московского клуба полузащитника Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"