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"Фенербахче" подписал Мимовича, чтобы он не достался "Наполи"

Президент «Фенербахче» Али Коч поделился подробностями о трансфере сербского защитника Огнена Мимовича.
Фото: ФК "Зенит"
Али Коч заявил, что клуб приобрел правого защитника Мимовича, несмотря на невозможность заявить его из-за лимита на легионеров. По его словам, в Стамбуле понимали ситуацию, но не хотели отдавать игрока «Наполи».

«Это инвестиция в будущее», — отметил Коч. Пока же Мимович будет выступать за «Зенит».

В начале сезона Мимович играл за «Црвену Звезду». В составе этой команды он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В конце января «Фенербахче» решил приобрести 20-летнего защитника за 6,7 миллиона евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Однако из-за лимита на легионеров «Фенербахче» был вынужден отдать его в аренду в «Зенит». Аренда действует до конца сезона.

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