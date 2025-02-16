«Торпедо» должно играть в РПЛ. Это большой московский клуб со своими традициями. Я рад, что провёл в этой команде много времени. Тяжело сказать, кто выйдет в Российскую Премьер-Лигу с первого места – «Торпедо» или «Балтика». Это примерно равнозначные команды с одинаковым мастерством игроков», – заявил Абаев Metaratings.
Абаев провёл 41 матч за московское «Торпедо», в 13 из которых он отстоял на ноль.
Последний раз «Торпедо» выступало в Российской Премьер-Лиге два года назад, в сезоне-2022/23. Однако по итогам сезона команда покинула высший дивизион и перешла в ФНЛ. В прошлом году «Торпедо» заняло десятое место в первой лиге.
Сейчас «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 43 очка. Отставание от лидирующей «Балтики» составляет всего 2 очка.
Абаев: "Торпедо" должно играть в РПЛ
Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о перспективах московского клуба в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу и сравнил его с «Балтикой».
Фото: ФК "Торпедо"