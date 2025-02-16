Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Манчестер Юнайтед1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
СевильяЗавершен
Мальорка
20:30
Лас-ПальмасНе начат
Бетис
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 2 0 2
КомоЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Парма
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 3 1 3
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
2 - 0 2 0
Хольштайн1 тайм
Хайденхайм
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
1 - 4 1 4
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 0 0 0
Страсбург1 тайм
Гавр
1 - 2 1 2
Ницца1 тайм
Реймс
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Ренн
22:45
ЛилльНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ТоболЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

"Матч ТВ": игрок "Спартака" Зиньковский прибыл в расположение "Крыльев Советов" на сборе в Турции

По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов" на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что футболист в настоящее время работает по индивидуальной программе.

Ранее СМИ сообщали о том, что 28-летний вингер может быть арендован самарским клубом до конца текущего сезона без права на выкуп.

Зиньковский является игроком "Спартака" с июля 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится