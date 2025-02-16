Сообщается, что футболист в настоящее время работает по индивидуальной программе.
Ранее СМИ сообщали о том, что 28-летний вингер может быть арендован самарским клубом до конца текущего сезона без права на выкуп.
Зиньковский является игроком "Спартака" с июля 2022 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": игрок "Спартака" Зиньковский прибыл в расположение "Крыльев Советов" на сборе в Турции
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский прибыл в расположение самарских "Крыльев Советов" на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Фото: ФК "Спартак"