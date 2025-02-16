"Зиньковский стал одним из ведущих игроков "Крыльев Советов", когда пришёл. В "Спартаке" же большая конкуренция, игроки высокого уровня. Попробовал себя там, но не получилось. Будет усилением для "Крыльев", если вернётся. Куда перезапускать карьеру в его возрасте? Он сам понимает, что его история в "Спартаке" закончилась. В этом возрасте все хотят играть. Надо думать, как стать игроком основного состава. Не дело будет протирать лавку после "Спартака", - приводит слова Колыванова "Чемпионат".
Ранее СМИ сообщали о том, что Антон Зиньковский в ближайшее время будет арендован самарскими "Крыльями Советов" у московского "Спартака" до конца сезона-2024/25 без права на выкуп.
Вингер является игроком красно-белых с июля 2022 года. Действующий контракт полузащитника со столичным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Зиньковский принял участие в 13 официальных матчах, в которых отметился тремя результативными передачами.
Игорь Колыванов: Зиньковский сам понимает, что его история в "Спартаке" закончилась
Бывший главный тренер "Уфы" и "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал возможный переход на правах аренды вингера "Спартака" Антона Зиньковского в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"