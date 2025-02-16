"Ситуация в "Химках" не очень приятная, но команда на сборах, все готовятся к сезону. Надеемся, все будет хорошо. Уверен, РПЛ не допустит, чтобы какой-то клуб не смог доиграть сезон. Что касается будущего Георгия, то все просто: до лета он в "Химках", а уже дальше будет видно", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".
Защитник Георгий Джикия с сентября 2024 года является игроком подмосковных "Химок". За это время 31-летний футболист принял участие в 8 официальных матчах, в которых не сумел совершить результативные действия и получил 1 жёлтую карточку.
Действующее соглашение Джикии с "Химками" рассчитано на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один год. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
Агент рассказал, где Джикия проведет вторую часть текущего сезона
Владимир Кузьмичев, агент центрального защитника подмосковных "Химок" Георгия Джикии, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Химки"