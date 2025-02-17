"У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно-историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" могло завоевать чемпионский титул, но проиграло в последнем туре "Краснодару" (0:1) и золотые медали в шестой раз подряд достались "Зениту".
В первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги бело-голубые набрали 35 очков в 18 турах и ушли на паузу в чемпионате, располагаясь на четвертой позиции в турнирной таблице. От первого места подопечные Марцела Лички отстают на данный момент на четыре очка.
Черданцев: у "Динамо" играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа
Фото: ФК "Динамо"