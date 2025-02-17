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Черданцев: у "Динамо" играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа

Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о шансах "Динамо" на золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"У них играющая команда, приятно смотреть, но нет чемпионского духа. Может быть, это по объективно-историческим причинам. В команде немного людей, которые знают, что такое чемпионство", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, в прошлом сезоне московское "Динамо" могло завоевать чемпионский титул, но проиграло в последнем туре "Краснодару" (0:1) и золотые медали в шестой раз подряд достались "Зениту".

В первой части текущего розыгрыша российской Премьер-лиги бело-голубые набрали 35 очков в 18 турах и ушли на паузу в чемпионате, располагаясь на четвертой позиции в турнирной таблице. От первого места подопечные Марцела Лички отстают на данный момент на четыре очка.

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