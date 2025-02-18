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Турецкий журналист: Фернандеш не перейдёт в "Спартак" и останется в Турции на сто тысяч процентов

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь клуба «Бешикташ», прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак».
Фото: IMAGO
«Трансферное окно в Турции закрылось. Ни одно из предложений, которые поступали в «Бешикташ», не устроило клуб. Так что Жедсон останется в Турции на сто тысяч процентов», — заявил журналист «СЭ».

Фернандеш выступает за «Бешикташ» с 2022 года, перейдя из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского игрока составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.

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