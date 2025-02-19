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Кузьмичев: зимними трансферами "Спартак" сделал мощную заявку на чемпионство

Футбольный функционер Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о перспективах московского "Спартака" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня очевидно, что "Спартак" будет бороться за медали и, скорее всего, попадет в тройку. До перерыва команда смотрелась очень хорошо, игроки поверили в Станковича. А теперь, уже учитывая зимние трансферы "Спартака", они точно претенденты на чемпионство. Клуб сделал мощную заявку. Весенняя часть обещает быть очень интересной", - приводит слова Кузьмичева "РБ Спорт".

Московский "Спартак" по ходу зимнего трансферного окна 2025 года приобрел трех футболистов: были подписаны контракты с аргентинским вингером "Ривер Плейт" Пабло Солари (по информации СМИ, за 10 млн евро), тринидадским нападающем греческого АЕКа Ливаем Гарсией (за 18,7 млн евро) и голкипером московского ЦСКА Ильей Помазуном (за 1,2 млн евро).

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

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