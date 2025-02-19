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В "Сочи" сообщили о намерении выкупить футболиста "Спартака"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о перспективах выступления за команду арендованного у московского "Спартака" нападающего Павла Мелешина.
Фото: ФК "Спартак"
— Есть ли понимание по будущему Мелешина?
— Посмотрим в ближайшее время. Намерение активировать опцию выкупа есть.

Нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин в сентябре 2024 года был арендован до конца текущего сезона футбольным клубом "Сочи". В составе южан форвард принял участие в 13 матчах, забил 9 голов, отдал 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ"

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