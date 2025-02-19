"Всегда можно лучше, конечно. Доволен, что купили футболиста в конце [бразильский форвард Алеррандро - прим. ред.]. До его прихода мы занимались внутренними ресурсами. Подчеркну, что Койта и Жемалетдинов сейчас не те, что были осенью. Они сильно прибавили, и это нормально. Пьянич тоже прибавил. И молодые тоже сильнее становятся, получаю удовольствие от их прогресса. Мой окончательный итог по трансферному окну: можно лучше, но неплохо и так", - приводит слова Николича "Матч ТВ".
17 февраля московский ЦСКА официально объявил о заключении соглашения с бразильским 25-летним форвардом Алеррандро по схеме "3+1". Нападающий выбрал для выступления за "армейский" клуб 7-м игровой номер. Предыдущим клубом футболиста был бразильский "Ред Булл Брагантино", у которого пришлось совершить самовыкуп за 4,2 миллиона долларов.
По итогам первой части текущего сезона ЦСКА с набранным в 18 матчах 31 очко располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание от третьего места составляет 6 очков, а от первого места - 8 очков.
Николич подвёл для ЦСКА окончательный итог по трансферному окну
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич подвёл итоги трансферной кампании "армейского" клуба зимой 2025 года.
Фото: ПФК ЦСКА