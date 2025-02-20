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Силкин: мне кажется, Глебов принесет пользу "Динамо". Это хороший трансфер

Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о трансфере Данила Глебова в стан бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Глебов в "Динамо" — хороший трансфер. Мне кажется, он принесет пользу команде. По своей натуре Глебов — лидер, таких игроков точно не хватало "Динамо" в последнее время. Было видно, что он перерос "Ростов" и переход в топ-клуб был лишь вопросом времени", - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Сегодня, 20-го февраля, московское "Динамо" объявило о переходе Данила Глебова из "Ростова". Бело-голубые, по информации СМИ, заплатили за переход игрока 9 миллионов евро, полузащитник заключил контракт до зимы 2030 года.

После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом". Бело-голубым предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Петербургский "Зенит" является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду.

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