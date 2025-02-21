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Новичок "Динамо" Глебов: не буду обманывать, финансовые условия сыграли большую роль

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов назвал причины ухода из "Ростова".
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Несколько факторов. Первое - бороться за титулы. Второе - логистика, потому что из-за переездов в те периоды, когда начинался сбор у сборной, дома не был по 18-20 дней, и понятно, что семье это не очень нравится. И третье - не буду обманывать, сыграли большую роль и финансовые условия контракта в новом клубе", - поделился Глебов.

20-го февраля московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника "Ростова" и сборной России Данила Глебова. Футболист подписал с бело-голубыми контракт до лета 2030 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 8-9 миллионов евро. Глебов выступал за "Ростов" января 2019 года.

Сезон для московского "Динамо" возобновится 2-го марта. В рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".

Источник: "РБ Спорт"

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