Полузащитник "Ахмата" Ковачев перешел на правах аренды в "Арду"

Полузащитник Светослав Ковачев продолжит карьеру в Болгарии.

Фото: ФК "Ахмат"

"Полузащитник Светослав Ковачев перешел в ФК "Арда" из Болгарии на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года", - сообщает пресс-служба "Ахмата".



В текущем сезоне Светослав Ковачев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 700 тысяч евро.



После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России грозненцы сыграют на своем поле с "Рубином".