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Полузащитник "Ахмата" Ковачев перешел на правах аренды в "Арду"

Полузащитник Светослав Ковачев продолжит карьеру в Болгарии.
Фото: ФК "Ахмат"
"Полузащитник Светослав Ковачев перешел в ФК "Арда" из Болгарии на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года", - сообщает пресс-служба "Ахмата".

В текущем сезоне Светослав Ковачев провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 700 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 13-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России грозненцы сыграют на своем поле с "Рубином".

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